Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Basın Bayramını kutladı

Kahramanmaraş'taki basın mensuplarının bauramını kutlayan Öçal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş’ımızın değerli basın mensupları; sizleri en içten duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin de bildiği üzere basın tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan, basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz günü, “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Her birinizin Gazeteciler ve Basın Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Değerli basın mensupları; Medya dün olduğu gibi bugün de hem toplumsal yaşamın hem de demokrasilerin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu unsurun bugünkü temsilcileri sizlersiniz. Sizler sadece bir mesleği icra etmekle kalmıyor aynı zamanda insanların haber alma hürriyetini koruyor, kamuoyu oluşturuyor ve milletin sesi oluyorsunuz. Toplum düzeninin, birlik ve beraberliğimizin korunmasının en büyük teminatlarından biri hiç şüphesiz basının, milli ve manevi değerlere saygılı, vazife ve sorumluluk bilinci içerisinde, tarafsız bir anlayışla görevini en iyi şekilde yerine getirmesidir. Özellikle sosyal medyanın ve internetin gelişmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dezenformasyon artmıştır. Bizler milletvekilleri olarak; yalan, yanlış ve çarpıtılmış bilgiler kullanarak kişilik haklarına, özellikle de basın mesleğine ve sizler gibi basın emekçilerine zarar veren her türlü yayına karşı gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için çalışıyoruz.

Kahramanmaraş’ımızın siz değerli basın mensuplarının, halkı aydınlatmada ve bilgilendirmede hukuka, etik kurallara ve basın meslek ilkelerine olan bağlılığınıza gönülden inanıyor ve bu davranışınız için sizlere teşekkür ediyorum. Kendinize şiar edindiğiniz bu meslek etiğinin sizlerin ve basının saygınlığını artırdığını ve koruduğunu unutmamanızı sizlerden rica ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Basınında sansürün kaldırılışının 113. Yıl dönümü vesilesiyle, hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyor, gece-gündüz, yağmur-çamur demeden, gerektiğinde kendisinden ve ailesinden feragat ederek tüm zorlu şartlarda görev yapan, başta Kahramanmaraş’ımızın siz değerli basın mensupları olmak üzere tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz “Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı kutluyorum.

Kaleminize Sağlık…"