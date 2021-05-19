AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Haber Ötesi Programına konuk oldu!
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu Üyesi aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Aksu TV Haber Müdürü Murat Eğridağ’ın sunumuyla Haber Ötesi programının canlı yayın konuğu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 19.05.2021, 12:48 19.05.2021, 15:05
Meclis çalışmalarının yanı sıra, kültürel faaliyetlerine de devam eden vekil Öçal, olayları yerinde inceleyerek ve araştırarak kaleme aldığı “Pkk Terörü Ve Kadın” kitabı hakkında bilgiler paylaştı.
Milletvekili Öçal konuşmasının devamında pandemi sürecinde verilen destekleri ve Filistin’e Yapılan İsrail Zulmünü Değerlendirdi.
Vekil Öçal daha sonra Kahramanmaraş özelinde devam eden yatırımları anlattı.
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