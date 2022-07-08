AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın Kurban Bayramı Mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal: Kahramanmaraş’lı hemşehrilerimiz başta olmak üzere, vatanımızın bekası için operasyon bölgelerinde büyük mücadele, azim ve kararlılıkla, milletimizin huzur ve esenliği için görev yapan kahraman güvenlik güçlerimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.

Bayram vesilesiyle seyahat edecek sürücülerin gerek kendileri gerek sevdikleri gerekse diğer insanların hayatlarını tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmalarını ve tedbirli olmalarını temenni ediyorum.

Hz. İbrahim (a.s) den beri süregelen bu kutlu ibadeti, nesilden nesille, aslına uygun olarak aktarmak ulvi görevimiz olmalıdır. Kurban, Rabbimize yakın olmaya, sevgisini ve rızasını kazanmaya, verilen nimetlere şükretmeye vesile bir ibadettir. Kurban, İslam’ın şiarı, Allah yolunda her türlü fedakârlığın ve bağlılığın sembolüdür.

Kurban; samimiyet, teslimiyet, imtihan ve fedakârlıktır. Kurban, Allah’ın emrine teslim, Resulünün uygulamasına tabi olmaktır. Kurban ibadetinde derin bir kulluk bilinci vardır. Kesilen hayvanın ne eti ne de kanı Allah’a ulaşmazken, kurbanla müminin olgunlaşması, Rabbine yaklaşması, muttakilerden olması amaçlanmaktadır. Kurban hem fert hem de toplum yararı olan bir ibadettir.

Bu duygu ve düşüncelerle 2 yıl aradan sonra Kabe-i Muazzama’da Hac İbadetini yerine getiren hacılarımızın ve milletimizin mübarek Kurban Bayramını bir kez daha yürekten kutluyor, tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.'' dedi.