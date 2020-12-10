Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal: Muhalefet kabus görüyor

Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal yaptığı konuşmada: “Bu Kanun teklifinin Genel Kurula getirilmesinde emeği geçen Bakanlığımıza komisyonumuza ve kamu idarelerinin temsilcilerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin kalkınmasının finansmanında önemli bir yer tutması gereken sermaye piyasalarını daha da geliştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu, gerekli düzenleme değişikliklerinin yapılmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam etmektedir” dedi.

“Borsa İstanbul”

Türkiye’nin yabancı yatırımcı çekmesi ve para piyasalarımızın cazibe merkezi haline getirilmesinin de bu çalışmalar sonucunda sağlandığını belirten Habibe Öçal, konuşmasının devamında İstanbul Borsasına yabancı sermaye ortaklığına muhalefetin gösterdiği tepkiyi eleştirdi.

Öçal: “Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Fonu arasında Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının devri için anlaşmaya varıldı.

Yapılan anlaşma kamuoyuna duyurulduğu günden beri ülkemizde bir kesim “katar, katar” kâbus görmeye başladı. Öyle hastalıklı cümleler döküldü ki ağızlarından ‘Allah şifa versin’ demekten başka bir şey gelmedi elimizden” dedi.

Daha önceki yıllarda Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hissesinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın elinde olduğunu hatırlatan Habibe Öçal, vaktiyle "Yabancı sermaye geldi" diye sevinenlerin, aynı orandaki hisseler Katar'a satıldığı vakit "Ülkemiz Katar'a satılıyor" yaygarası koparmasını ikiyüzlülük olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin verilerine göre, 18 yıl içerisinde Türkiye'ye en fazla yatırım yapan Birinci ülke 26 Milyar Dolarla Hollanda, İkinci ülke 12 milyar dolarlık yatırım ile ABD, üçüncü ülke 11 milyar dolar yatırımla İngiltere. Katar ise 2 milyar dolarlık yatırımı ile 17'nci sırada yer almakta.

Katar’ın Dünyadaki Yatırımları

Habibe Öçal konuşmasının devamında: “2020 yılı rakamlarıyla Katar’ın Dünya ülkelerine yaptığı yatırım 400 milyar dolardan fazladır. Hiçbir dünya ülkesinin medyası/ muhalefeti Katar, ülkelerine yatırım yaptı diye ağlamıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi "Dünyanın hiçbir ülkesinde, bu yatırımlardan dolayı ‘Katar bizi ele geçiriyor’ diye zırvalayan kimse çıkmadı”

“Genel Başkanları seviyesinde verdikleri röportajlarla ‘Türkiye’ye yatırım yapmayın, güvenli bir ülke değil’ diyen bir muhalefetten de başka bir şey beklemek abesle iştigal olurdu” dedi.

Tank Paleti Fabrikası

Muhalefetin Tank Paleti Fabrikası hakkında yapmaya çalıştığı karalamaya da değinen Öçal:

“Milli Savunma Bakanlığından yapılan mükerrer açıklamalarda Tank Paleti Fabrikanın satılmadığını, mülkiyetinin ve yönetiminin millî Savunma Bakanlığında olduğunu, buranın işletmesinin 25 yıllığına özel sektöre verildiğini, her türlü denetim yetkisinin Milli Savunma Bakanlığında olduğu söylenmesine rağmen “Tank Palet fabrikası satıldı” yaygarası koparıyor, bununla da yetinmiyor “Ordu satıldı” diyecek kadar şuursuz bir muhalefet yapıyorlar” dedi.