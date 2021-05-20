AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, MÜSİAD’ı ziyaret etti
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, iş dünyasının öncü STK’larından MÜSİAD’ı ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 20.05.2021, 14:47 20.05.2021, 15:07
Kısa süre öncesinde bayrak değişimi yaşanan MÜSİAD’da göreve gelen Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve Yönetim Kurulu Üyeleri Milletvekili Öçal’ı misafir etti.
Bir süre sohbet edilen ziyaretin ardından Başkan Çiçekçi, Milletvekili Öçal ve AK Parti Kadın Kolları teşkilatına yapılan sosyal tesisi tanıttı.
Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal MÜSİAD Şube Başkanlığı görevine seçilen Serdar Salih Çiçekçi’yi ve yönetim kurulunu tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.
MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ise Milletvekili Öçal’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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