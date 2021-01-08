AK Parti Kahramanmaraş̧ Milletvekili Habibe Öçal, Türkoğlu’nda!

Öçal, ilk olarak Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Meral Şirikçi ve İlker Barak, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ve beraberindeki heyet ile birlikte, Türkoğlu İlçe Kaymakam Vekili, Vali Yardımcı Mahmut HERSANLIOĞLU’nu makamında ziyaret ettiler.

Sonrasında, Milletvekili Öçal ve beraberindeki heyet Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’u makamında ziyaret ederek, İlçede devam eden, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Milletvekili Habibe Öçal, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve beraberindeki heyet AK Parti ilçe Başkanlığına seçilen Feyzettin Okumuş'u İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Süheyla Özaktürk'ü ve İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Ramazan Orçan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Daha sonra Milletvekili Habibe Öçal, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile birlikte,Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem’ i ve Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Aydoğan'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette son olarak; Kahramanmaraş AK Parti Milletvekili Habibe Öçal, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Mutlu Kaya ve beraberindeki heyet Hatay'da Astsubay olarak görevini sürdüren ve evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Murat Aslan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundular.

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