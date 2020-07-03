AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç: ''Amacımız insanımıza hizmettir''
Kahramanmaraş’ın trafikte kilit noktalarından birisi olan Arsan kavşağında alt geçit için çalışmalar başladı.
KAHRAMANMARAŞ 03.07.2020, 16:29
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve beraberindekiler çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yüklenici Firma Yetkilisi Mehmet Ünal çalışmalar hakkında bilgiler verdi
Daha sonra Kara Yolları 55. Şube Şefi Kazım Tekinşen yaptığı açıklamada 5 kavşak çalışmasının bitip 2 kavşakta da çalışmaların devam ettiğini söyledi.
AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ise “AK Parti olarak hizmetlerimiz artarak devam edecektir” dedi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da “amacımız insanımıza hizmettir” ifadesini kullandı.
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