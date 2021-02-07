AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Elbistan atık su arıtma tesisini inceledi
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Elbistan’da yapımı devam eden atık su artıma tesisinde incelemelerde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2021, 14:07
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç beraberinde il başkan yardımcısı Ali Köfte, Elbistan ilçe Başkanı Ahmet Tıraş ve partililerle birlikte ilçede yapımına devam edilen atık su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.
Kılıç ve beraberindeki heyete ilgililer tarafından proje hakkında bilgilendirme yapıldı.
Aksu Tv ye açıklama yapan Kılıç şunları kaydetti.
AK Parti Elbistan İlçe başkanı Ahmet Tıraş ta, Elbistan’ın çok önemli yatırım ve hizmet aldığına değimdi.
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