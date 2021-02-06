AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Elbistan’da incelemelerde bulundu

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Elbistan’da yapımı devam eden projeleri inceledi.

KAHRAMANMARAŞ 06.02.2021, 14:43
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Elbistan’da incelemelerde bulundu

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç beraberinde il başkan yardımcısı Ali Köfte,  Elbistan ilçe Başkanı Ahmet Tıraş, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve partililerle birlikte ilçede yapımına devam edilen yatırımları inceledi.

Elbistan programı kaymakamlık ve Belediye ziyaretleri ile başlayan kılıç, beraberindeki heyet ile ilçede yapımına devam edilen yatırımları inceledi.

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde inceleme yapan Kılıç, ilgililerden bilgi aldı.

Kılıç ve beraberindeki heyet TOKİ inşaatı çalışmalarında da incelemeler yapıp ilgililerden bilgi aldı.

Aksu Tv ye açıklama yapan Kılıç: “Bugün heyetimizle birlikte Elbistan’daki yatırımları incelemeye çalıştık. Şuanda 609 konutun inşasının devam ettiği Karaelbistan TOKİ bölgemizdeyiz. Maçımız el birliği ile şehirlerimizi, mahallelerimizi daha yaşanır şehirler daha yaşanılır mahalleler kılmaktır. TOKİ ülkemiz genelinde ve ilimiz ve Elbistan’ımızda bu çabalarımıza büyük katkı sunuyor. Yaptığımız işler var, yapıyor olduğumuz işler var ve daha yapacağımız işler de var. Burada inşasına başlanan 609 konutun devamı da gelecek. Bu sayıyı iki bine ulaştıracağız. Bu hizmetlerin devamı gelecektir. Bütün amacımız ülkemize memleketimize halkımıza hizmettir. Yaparsa AK Parti yapar diyoruz. Ve çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de açıklamasında: “ Elbistan’daki yatırımlara katlıları nedeni ile vekillerimize teşekkür ediyorum. Özellikle kent ekonomisini ilgilendiren inşaat sektörü ile ilgili buğun TOKİ yatırımlarını yerinde inceliyoruz. Yapımı devam eden 609 daire Karaelbistan’ımız için önemli bir yatırım olacak. Belediye olarak bizimde bu bölgede kentsel dönüşüm  taahhüdümüz olmuştu. TOKİ ile bizim de görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bu bölgede TOKİ ile beraber 2 bin civarında konut üretmeyi planlıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza bizi izlemeye devam edin diyorum. İnşallah Elbistan gelişecek kalkınacak.  Elbistan Belediyesi Büyükşehir Belediyesi ve hükümetimiz  Elbistan’daki tüm eksikleri hızla gidermektedir” ifadelerini kullandı.
AK Parti Elbistan İlçe başkanı Ahmet Tıraş ta ‘Yaparsa AK Parti Yapar’ diyerek : “Milletvekilimiz İmran Kılıç bey heyeti ile birlikte ilçemizdeki yatırımları incelemeye geldi. Şuan yapımına devam edilen yatırımların sadece bir kaç tanesini gezebildik. Yaparsa AK Parti yapar diyoruz ya hani, projelerimiz o kadar büyük ki, teferruatlı ziyaret yapsak gün boyu ancak bir inşaatımızı gezebiliriz.  Cenap-ı Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ömrünü uzun etsin. Yol arkadaşlarının ömrünü uzun etsin. Yaparsa AK Parti yapar, bunun çok sayıda örneğini de Elbistan’ımızda görmek mümkün. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

#Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç #Elbistan #Aksu Tv #aksu tv haber
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