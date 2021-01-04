AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, yatırımları inceledi

Pandemi sürecine rağmen hükümetin yapmış olduğu yatırımlar durmaksızın devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta da birçok yatırım devam ediyor. Bu kapsamda devam eden yatırımların bir kısmını yerinde inceleyen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç burada yetkililerden bilgiler aldı.

İncelemelere ilk olarak yapımı devam eden Onikişubat İlçe Müftülüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaret edilerek başlandı.

Daha sonra Kılıç beraberindeki heyetle birlikte merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci yurdu inşaat alanda incelemelerde bulunuldu.

Ardından 1500 öğrenci kapasiteli KYK öğrenci yurdunda incelemelerde bulunularak yetkililerden bilgiler alındı.

KSÜ yerleşkesi içerisinde yapımı tamamlanıp hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulunan heyet morfoloji bölümü inşaat alanında yetkililerden bilgiler aldı.

Son olarak Sütçü İmam Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapımı tamamlanan 1500 kişi kapasiteli kongre merkezinde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve teşkilat mensupları ile KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can eşliğinde incelemelerde bulunuldu.