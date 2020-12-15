AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç Ayrımcılık iddialarına Kahramanmaraş'taki yollar üzerinden cevap verdi

Milletvekili Kılıç konuşmasında Kahramanmaraş Göksun'un Kayseri güzergâhındaki 64 kilometrelik Edebiyat Yolu'muzun Göksun aksında gidiş geliş 128 kilometrede toplam uzunluğu 32,5 kilometre olan 11 adet çift tüplü tünel, 570 metrelik 2 viyadük, 145 metrelik 3 köprü ile 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak bulunuyor. Yolculuk süresini otuz dokuz dakika kısaltacak olan bu yol, yılda 160 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Bu yolu ve diğer yolları Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Çeçen herkes beraber kullanıyoruz. Ayrım yoktur, ayrımcılık çağ dışıdır ifadelerine yerdi.