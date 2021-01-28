Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç bilim ve teknolojinin günlük hayata etkileri ile ilgili olarak konuştu!

Kılıç burada yaptığı konuşmasında “bilim ve teknolojinin refahı tetiklediğini ve toplumun her alanında gelişmelere vesile olduğunu söyleyerek tarih boyunca bu gelişim sürecini değerlendirdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu dönemde dev laboratuvarlar kurulmuş, üniversite sanayi iş birliği artmıştır. Bilim kurumsallaşmış ve bu da çeşitli ülkelerde uluslararası merkezlerin oluşmasını sağlamıştır. Yine bu yüzyıllar bilimde geniş kapsamlı kuramların geliştirildiği bir dönemdir. Astronomide ortaya atılan ve evrenin oluşumuna ilişkin büyük patlama kuramı astronomi, fizik, hatta biyolojideki kavramları neredeyse kökten değiştirmiştir. Atom bombasının kullanılmasıyla bilimin etik tarafı tartışmaya açılmış, bilimsel bilgilerin kullanılmasında etik faktörlerin göz ardı edilemeyeceği görülmüştür. Bu durum pozitivizmin tahtını da sarsmıştır. "Bilgi güçtür." anlayışının yerleşmesi, gelişmek için bilime daha fazla pay ayrılmasını sağlamıştır.” dedi.