AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç kent genelindeki yatırımları Aksu Haber’e değerlendirdi!
Bir milyonu aşkın nüfusu, 5 milyar dolar sanayi üretimi ve 2,5 milyar dolar dış ticaret hacmiyle kalkınma konusunda Anadolu'daki en iyi model oluşturan kentlerden Kahramanmaraş'ta yatırımlar hız kesmeden sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.10.2020, 17:58 13.10.2020, 19:44
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Bir milyonu aşkın nüfusu, 5 milyar dolar sanayi üretimi ve 2,5 milyar dolar dış ticaret hacmiyle kalkınma konusunda Anadolu'daki en iyi model oluşturan kentlerden Kahramanmaraş'ta yatırımlar hız kesmeden sürüyor.
Dünyanın 125 ülkesine ihracat yaparak iplikte, dokumada ve örmede artık güçlü bir yere sahip olan marka şehir Kahramanmaraş’ta kentin daha ileriye taşınması için yapılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç kent genelinde yapımı devam eden ve yapılacak olan yatırımları Aksu Haber’e değerlendirdi.
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