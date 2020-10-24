AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç'tan Başkan Okumuş'a teşekkür!

Ziyaret sonrasında Kılıç, Başkan Okumuş’tan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş birlikte ilk olarak Türkoğlu Belediyesi tarafından hizmete açılan Argıtca Mesire alnını ardında ise inşaatı devam eden Şekeroba Millet Bahçesini ve Beyoğlu Su Parkını, ziyaret ettiler.

Merkez Şekeroba mahallesinde kılınan Cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Kılıç ve Okumuş, Bahar ayında mahalleye yapılacak yol, meydan ve Cami restorasyon çalışmalarını vatandaşlara anlattılar. Ardından ise Türkoğlu Üniversite Kampüsünü, Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan Üniversite Kampüsü, OSB, Cezaevi ve Ceceli mahallesini Türkoğlu İlçesine bağlayan grup yolundaki genişletme ve asfalt çalışmalarını yerinde incelediler. Son olarak ise Türkoğlu Belediyesi tarafından Kılılı mahallesine yapılan Adana-Kahramanmaraş yol güzergahında bulunan 100 dönümlük parkın çalışmalarını yerinde incelediler.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ziyaretlerinden dolayı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’a teşekkürlerini sunarak; Beyoğlu Mahallemizde Bulunan ve bir hafta sonra açılacak olan Su Parka tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Az öncede Merkez Şekeroba Mahallemizdeki cami ve çevresindeki meydan düzenlemesiyle ilgili oradaki hemşerilerimizi bilgilendirdik. Oraya da bahar ayında başlayacağız. Şekeroba mahallemize 400 dönümlük bölgenin en büyük Millet bahçesinin sonlarına yaklaştık. Önümüzdeki bahar ayında bitireceğiz. İçerisinde yüzme havuzu spor kompleksi, 7 km lik yürüyüş ve bisiklet yolu, millet konakları, oyun grupları ve on binlerce ağacın olduğu harika bir yer. Bunun yanı sıra Kılılılı hemşerilerimize yaptığım 100 dönümlük alan içerisinde bulunan parka kavuşturacağız.

Geçen dönem, yol ve alt yapı çalışmalarıyla, bu dönemde 44 mahallemizde parkları ve spor tesisleriyle yaşanabilecek alanlara kavuşturacağız. Amacımız köylerden Mahalleye dönüşen yerlerde vatandaşlarımızı o mahallelerde oturmasını sağlamak. En son kıymetli Milletvekilimiz Sn. İmran Kılıç ve Habibe Öçal vekilimizle 3 tane daha halı saha aldık. Bizde 6 tane halı saha yapacağız. Daha önce 14 tane halı saha ve spor kompleksi yapmıştık. Bu vesileyle bizleri her zaman Ankara’ da yardımlarını ve gayretlerini esirgemeyen Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç vekilimi de Türkoğlulu hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç yaptığı açıklamada; Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten Türkoğlu’nun çehresini değiştiren bir başkanımız. Yapıldığını bildiğimiz hizmetler saymakla bitmez. Hem Türkoğlu’na, Kahramanmaraş’a, hem bölgeye, hem Gaziantep’e hitap edecek güzellikte donanımda kapasiteli hizmetleri var. İnsanlarımızın rahat etmesi, imkanların gelişmesi için memleketimizin refah seviyesinin yükselmesi için ne gerekiyorsa el birliği ile bunu yapıyoruz. Yaptığımız işler var, yapacağımız işler var, yapmamız gereken işler var Türkoğlu halkı buna fazlasıyla layıktır. Bizlerde halkımıza layık olmanın çabasını sürdürüyoruz.

Başkanımızı tebrik ederek, Beyoğlu Mahallemizdeki Su Parkı ve Şekeroba Mahallemizdeki Millet Bahçesi hemşerilerimize hayırlı olsun der, kendisine teşekkür ediyorum. Diyerek konuştu.