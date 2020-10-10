AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç: Tek millet iki devlet' sadece bir söz değil

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Dost Ve Kardeş Ülke Azerbaycan'a Gerçekleştirilen Saldırıyla İlgili Olarak Aksu Haber’e Özel Yaptığı Açıklamada iki devlet tek millet İfadelerine Yer Verdi.