AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş’u makamında ziyaret etti

Bir dizi ziyaretler için Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine giden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’u makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında Kılıç Başkan Okumuş’tan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Türkoğlu belediyesinin hizmete sunduğu Ceceli şekerpınarı Parkını ziyaret ettiler.

Ziyaretler sonrasında açıklamalarda bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ziyaretlerinden dolayı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’a teşekkürlerini sundu.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç yaptığı açıklamada Türkoğlu Belediyesine ve Başkan Okumuş’a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.