AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ilçeyi ziyaret etti
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Ak Parti Pazarcık İlçe Koordinatörü Enver Kılıç Pazarcık ilçesinde birtakım ziyaretlerde bulundu.
İlçe Teşkilatından gerçekleşen programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, AK Parti Pazarcık İlçe Koordinatörü Enver Kılıç, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AK Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Karabudak, İlçe Kadın Kollar Başkanı Betül Yılkıcı ve İlçe Teşkilat üyeleri katıldı.
Burada gerçeklesen istişare programında bir açılış konuşması yapan AK Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün ziyaretlerinden dolayı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’a teşekkür etti.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise ilçeye yapılan ziyaretlerden dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Son olarak AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal Pazarcık ilçesinin gelişmesi için AK Kadrolar olarak hep beraber çalıştıklarını ifade etti.
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