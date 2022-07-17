AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal'ın acı günü!

Kahramanmaraş’ta iki dönem Belediye Başkanlığı iki dönemde Milletvekilliği yapan Ali Sezal (76) vefat etti.

1946 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Ali Sezal Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Çiftçilik işi ile uğraşırken 1989 yılında Refah Partisinden Kahramanmaraş Belediye Başkanı seçildi. İki dönem Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yapan Sezal, 1999 yılında Refah Partisinden Milletvekili seçildi. 2002 yılında Refah Partisinden ayrılarak AK Parti’yi kuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisine geçen Sezal bir dönemde Ak Parti listesinden olmak üzere 21 ve 22 dönem olmak üzere iki dönemde Milletvekili olarak görev yaptı.

Kahramanmaraş kamuoyunun çok yakından tanıdığı Merhum Avukat ve ünlü siyasetçi Orhan Sezal’ında kardeşi olan Ali Sezal Kahramanmaraş siyasetinde farklı siyaset tarzı ile şehrin siyasi gündemine damga vurmuş isimlerden birisidir.

Şu anda Ak Parti Kahramanmaraş milletvekili olan Mehmet Cihat Sezal’ında babası olan Ali Sezal’ın dört çocuğu var.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Nuri Öksüz’ünde kayınbabası olan Ali Sezal’a Allah’tan rahmet diliyor, Sezal ailesine Maraş Gündem olarak başsağlığı diliyoruz

CENAZESİ 18 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ KALDIRILACAK

Merhum Abdulkadir Sezal'ın oğlu, Orhan Sezal ve Hacı Sıtkı Sezal'ın kardeşi,Kahramanmaraş milletvekili Mehmet Cihat Sezal'ın ve Abdulkadir Sezal'ın babası, Sağlık İl Müdürü Ali Nuri Öksüz'ün ve Ziya Görgel'in kayınbabası, Kahramanmaraş eski belediye başkanı ve milletvekili Ali Sezal'ın Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Abdulhamithan camiinden kalkacaktır

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.