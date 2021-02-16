AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Kahramanmaraş’a müjdeli haberleri ilk kez Aksu TV’den duyurdu!
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal Asilhan Yılmaz’ın sunumuyla Gündem Özel Programının Canlı Yayın Konuğu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 16.02.2021, 10:51 16.02.2021, 16:42
Milletvekili Öçal burada Kahramanmaraş için 2 yatırım müjdesi verdi. İlk müjde olarak Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerine iki ayrı Gençlik Spor Merkezi yapacaklarını söyledi.
Milletvekili Öçal’ın Kahramanmaraş’a ikinci özel müjdesi ise Kahramanmaraş’ta afet kurtarma birliği kurulacağını sözlerine ekledi.
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