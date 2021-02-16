AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Kahramanmaraş’a müjdeli haberleri ilk kez Aksu TV’den duyurdu!

Milletvekili Öçal burada Kahramanmaraş için 2 yatırım müjdesi verd i. İlk müjde olarak Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerine iki ayrı Gençlik Spor Merkezi yapacaklarını söyledi.

Milletvekili Öçal’ın Kahramanmaraş’a ikinci özel müjdesi ise Kahramanmaraş’ta afet kurtarma birliği kurulacağını sözlerine ekledi.