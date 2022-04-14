AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Özdemir 2023 seçimleri hakkında konuştu!
Aksu TV ekranlarının sevilen programı Haber Ötesi’nin bu haftaki konuğu olan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, 2023 seçimleri hakkında konuştu.
KAHRAMANMARAŞ 14.04.2022, 15:15 14.04.2022, 18:22
Milletvekili Ahmet Özdemir, seçim kanunun getirilmesiyle birlikte erken seçimin olmayacağının altını çizdi.
Konuşmasının devamında Özdemir, Ak Parti’nin 2023 hedeflerini ve çalışmalarını anlatı.
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