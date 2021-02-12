AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal karantinaya alındı
Kahramanmaraş'ta koronavirüs vakası yeniden yükselişe geçerken karantinaya alınan yerlerin sayısı da artışa geçti. Kahramanmaraşlı Milletvekili Mehmet Cihat Sezal'da karantinaya alınan isimler arasında yer aldı.
KAHRAMANMARAŞ 12.02.2021, 13:07 12.02.2021, 13:21
Kahramanmaraş'ta mutasyonlu koronavirüs vakaları giderek artışta ve karantinaya alınan mahalle sayıları da yükseliyor.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Covid-19 şüphesiyle karantinaya alındı. Bu süreçte Kurtuluş etkinliklerine de katılamayacağını da üzülerek belirtti.
Milletvekili Sezal, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu;
"Covid 19 şüphesiyle bir süre karantinada kalacağım.Maalesef 12 Şubat Kutuluş etkinliklerinde de olamayacağım.Hemşehrilerime saygıyla arz ederim."
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