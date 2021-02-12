AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ta mutasyonlu koronavirüs vakaları giderek artışta ve karantinaya alınan mahalle sayıları da yükseliyor.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Covid-19 şüphesiyle karantinaya alındı. Bu süreçte Kurtuluş etkinliklerine de katılamayacağını da üzülerek belirtti.

Milletvekili Sezal, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu;

"Covid 19 şüphesiyle bir süre karantinada kalacağım.Maalesef 12 Şubat Kutuluş etkinliklerinde de olamayacağım.Hemşehrilerime saygıyla arz ederim."