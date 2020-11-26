AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal TBMM’de kanun ve kanun teklifi kapsamında konuştu!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, TBMM’de elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kapsamında söz aldı.
KAHRAMANMARAŞ 26.11.2020, 15:22 26.11.2020, 15:30
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal TBMM’de elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kapsamında söz aldı.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü dolayısıyla meclisteki konuşmasında kadın haklarının savunulmasının partiler üstü bir konu olduğunu söyledi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla şehit edilen öğretmenleri de unutmadı.
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