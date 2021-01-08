AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal ve teşkilat üyeleri ziyaretlerine devam ediyor!

Milletvekili Sezal’a AK Parti Kahramanmaraş gençlik teşkilatı da eşlik etti.



AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, uzunoluk caddesinde esnafların istek ve taleplerini dinledi.





Milletvekili Sezal, “Meclisin açılış tarihine kadar bütün milletvekillerimizle birlikte hem merkezdeki ilçelerimizin hem de dışarıdaki ilçelerimizin tamamını gezmeyi planlıyoruz” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, konuşmasına şöyle devam etti.



“Kendi doğduğum büyüdüğüm mahalleden program yapmak nasip oldu. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz sıkıntılarını dinliyoruz varsa muhabbet ediyoruz. Yapabileceğimiz bir şey olursa da vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş hemşehrilerimiz 18 yıldır olduğu gibi şimdi de bizi sıcak kalınlıkla karşılıyorlar. Biz de Bunun karşılığını vermek adına mümkün olduğu kadar bütün vatandaşlarımıza temas etmeye çalışacağız inşallah 26 Ocak Meclis açılış tarihine kadar bütün milletvekillerimizle birlikte hem merkezdeki ilçelerimizin hem de dışarıdaki ilçelerimizin tamamını gezmeyi planlıyoruz.”

Haber: Gökhan ÇALI