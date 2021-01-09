AK Parti Kahramanmaraş milletvekillerinden çağrı!

AK Parti'nin iki önemli ismi Aksu Haber’e verdiği röportajında kuraklık tehlikesine karşı tüketicilere önemli uyarılarda bulundular.





Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, “Su ve Elektrik bizim milli servetimizdir. Bu süreçte kullanımlarımıza daha dikkat etmeliyiz” dedi.



“Mevsimler kaydı kuraklık gibi bir sıkıntı var. O yüzden ben hemşehrilerimizden özellikle suları dikkatli kullanmaları, önümüzdeki günlerde bir yağış görünüyor yani kışlar biraz ileri doğru kaymaya başladı bir yağış görünüyor ama bu süreçte özellikle her zaman itina göstermek lazım. Ama bu dönemde biraz daha fazla dikkat gösterelim gereksiz su kullanımı, gereksiz elektrik Kullanımı yani bir lambayı evde açık bıraktığınız zaman ya da damlayan bir musluğu tamir etmediğiniz zaman bunları üst üste koyduğunuzda büyük büyük kayıplar ortaya çıkıyor. O yüzden hep beraber bu süreçte kullanımlarımıza dikkat edelim. Bu hepimizin kazancı İnşallah kuraklığı da atlatırsak normal zamana döneriz.”



AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, “Dinimizde israf hoş karşılanmayan günah sayılan bir eylem, doğal olarak da insanlarımız su israfına karşı daha da dikkatli olmalıdır dedi.”



“Şimdi tasarruf, kuraklık olsa da olmasa da yapılması gereken bir şey, dinimizde israf hoş karşılanmayan günah sayılan bir eylem, doğal olarak da insanlarımız buna daha dikkat etmeli. Bir şey olmadığında kıymetin farkına varıyorsunuz mesela sağlığımızı kaybettiğimizde bunun farkına vardık. İlk zamanlar biliyorsunuz maske bile taktıramıyorduk şimdi insanlar sokağa çıkmıyorlar niye sağlıklarının kıymetini bildiler ve şimdi suda öyle, hayatta öyle, oksijen de öyle, O yüzden elimizdekilerin kıymetini bilelim bu sadece kuraklığa mahsus bir durum değil ortak kullandığımız hava her şey, birbirimizin hukukunu gözetmek bile bunun içinde vatandaşlarımız biraz daha dikkat etsinler.”

Haber: Gökhan Çalı