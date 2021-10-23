AK Parti Kahramanmaraş Mv Habibe Öçal Elbistan’da kırsal mahalleleri ziyaret etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal Elbistan ilçesinde kırsal mahalle ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ile Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir ve parti teşkilatı üyeleri ile büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi görevlilerinin eşlik ettiği gezide, vatandaşlarla bir araya gelen Habibe Öçal, sorun ve talepleri dinledi.

Verimli bir gün geçirdiklerini belirten AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Milletvekilimiz sayın Habibe Öçal ile birlikte kırsal mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Yol çalışmalarımızı, DSİ’nin çalışmalarını inceledikten sonra da kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturuyoruz. Bölgemizde çok önemli bir sorun kalmadı, ufak tefek şeyler var onları da tamamlamaya çalışıyoruz. Bir şeylerin yapıldığını görmek, Elbistan'ın devasa yatırımlara doyduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Ufak tefek sorunlar var onları da hallediyoruz.”

Milletvekili Habibe Öçal da yaptığı değerlendirmede: “Ekinözü ilçemizin ardından bugün de Elbistan ilçemizdeyiz. Heyetimizle birlikte yol ve sulama gibi çalışmaları inceledik. Gerek kara yolları, gerekse de büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yani mali disipline rağmen Kahramanmaraş’ta belediyelerimizin yatırımları tam hızıyla devam etmektedir. Mevsimsel faktörler de göz önünde bulundurularak altyapı çalışmalarımıza hız vermekteyiz. Bunun yanı sıra kurumsal olarak devam eden birtakım yatırımlarımız var. Gerek karayollarımızın gerek DSİ’nin sulama noktasında ki çalışmalarda neredeyse sona yaklaşıldı. Ana boruların da gelmesiyle birlikte inşallah Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçelerindeki tarım alanlarını suya kavuşturup, tarımsal anlamda büyük bir kalkınmaya vesile olacağız. Bu tür gezilerimizi sürekli yapıyoruz. Sadece seçimden seçime gelmiyoruz, sahadan hiç çıkmadık. Halkımızla hep iç içeyiz” ifadelerini kullandı.

Mahalle gezilerini akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürdüren Öçal, kırsal Karaelbistan Mahallesi’nde gençlerle bir araya geldi.