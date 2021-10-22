AK Parti Kahramanmaraş Mv. Habibe Öçal partisinin Ekinözü teşkilatını ziyaret etti

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu üyesi Habibe Öçal, yoğun saha çalışmalarına Ekinözü teşkilat ziyareti ile devam etti.

Kadına yönelik yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesi için kurulan komisyon üyeleriyle birlikte birçok kentte çalışma yapıldığını belirten Öçal, şiddetin her türlüsünün sona ermesi için önemli bir çalışma yürüttüklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti.

“Uzun süredir gelmek istiyordum ama bugüne nasip oldu. Biliyorsunuz genel kurul açıldı. Milletvekillerinin yoğun bir çalışma temposu var. Ben kadına yönelik şiddetin araştırılması komisyonu üyesiyim. Yoğun bir şekilde saha çalışmalarına katılıyorum.

Türkiye’nin çeşitli illerinde çalışmalara katılıyorum. Bir an önce çalışmalarımızı tamamlayıp, hazırladığımız raporları TBMM’ye teslim edeceğiz.

Bu tabiki kadına yönelik şiddetin son bulması noktasında sadece kadına yönelik değil, şiddetin son bulması, kime yapılırsa yapılsın son bulması noktasında önemli bir çalışma olmuştur.

Şiddetin her türlüsünün karşısındayız. Bu noktada yaptığımız çalışmanın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.