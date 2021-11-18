Ak Parti Kahramanmaraş Teşkilatından açıklama!

İmran Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Çok üzgünüz..



Azmine ve gayretine her zaman şahit olduğumuz değerli büyümüz, Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç vefat etmiştir.



İmran Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/M8B0YnSXYL — AK Parti Kahramanmaraş (@AkKahramanmaras) November 18, 2021