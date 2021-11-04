AK Parti Kahramanmaraş teşkilatından kan bağışı

AK Parti Kahramanmaraş il Başkanlığının organizesinde İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları, Türk Kızılay’ının demokrasi meydanındaki kan bağış merkezinde kan bağışında bulundu.

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilen programda 70’den fazla partili Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, kan bağışı konusunda biraz daha duyarlı olunması gerektiğinin altını çizdi

Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ise farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur da herkesin kan bağışına duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, “teşkilatlarımızla birlikte kan bağışını düzenli hale getirdik ve özellikle tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz.” dedi.