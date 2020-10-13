AK Parti Korkuteli 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı

Tek liste halinde gerçekleşen kongrede AK Parti Afşin Gençlik Kolları Başkanı Aytekin özgül başkan seçildi.

Afşin Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan üyelerinin seçilmesinin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj okundu.

İlçe Gençlik Kolları Başkanlığını devreden Erkam Genç kongrede yaptığı konuşmada, “Malumunuz 5 yıldan beri AK Parti Gençlik Kolları görevini yürütmekteyiz. Bugün bu görevi yaş haddimizin dolmasıyla birlikte yeni ekip arkadaşlarımıza devretmenin gururunu yaşıyoruz. Yeni görev alacak arkadaşlarımız 2023 seçimlerine Afşin’i, Kahramanmaraş’ı ve Türkiye’yi götürecek arkadaşlarımızdır. Bu ağır yükün bilincinde olan arkadaşlarımıza görevinde başarılar diliyorum.” Dedi.

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi ise, “Gençler bizim umudumuz, biz Erkam Başkanımla yaklaşık 6 yıldır gerek meclis üyeliği döneminde gerek ilçe başkanlığı döneminde birlikte uyumlu bir şekilde çalıştık. Hizmetlerinden ve gayretli çalışmalarından dolayı kendisine teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Yeni seçilen AK gençlik kadrosuna da görevinde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kongreye katılan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Bozkurt, “Gençlik kolları bizim teşkilatlarımızın göz bebeğidir partimizin en kıymetli en cefakar birimidir. Bizler sayın cumhurbaşkanımızın siyasette gençlere yer vermek ustalığın şiyarındandır sözünü hatırlatmak istiyorum. Bizlere böylesi güvenen, attığı her adımda gençliğin derdiyle dertlenen bir Cumhurbaşkanımızla yol yürüdüğümüz için kendimi şanslı arz ediyor ve onur duyuyorum” açıklamasında bulundu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, “Başkanımız ekibi ile birlikte 5 yıl gibi uzun bir süre görevine devam etti. Çok kimsenin nasip olmayacağı seçim maratonu yaşadı. İlk aday olduğum süreçte 8.seçimi birlikte yaşadık. Tüm seçimler gençliğin omuzlarının üstünden geçti. Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Yeni göreve gelecek arkadaşlar çıtayı bir üst seviyeye getireceklerini ve yönetimi ile birlikte başarılar diliyorum.” dedi.

Afşin Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde bayrağı devralan Aytekin Özgül, “ AK Parti asla masada kurulmuş bir parti değildir. AK Parti'yi Bu millet önce yüreğimde kurmuştur. Bu parti birleşmiş niyetler ve birleşmiş yürekler partisidir. AK Parti birbiriyle hiç karşılaşmamış milyonlarca kişinin önce hayalini kurdukları sonra uygulamaya geçirdikleri kutlu bir davanın hareketidir” dedi.

Önceki dönem ilçe başkanlarına teşekkür eden Özgül, “ Başarının ilçemizde gençlik bağlamında mimarları olan kurucu Gençlik Kolları ilçe başkanımız İrfan Çevik, Metin Bingöl, Ökkeş Şimşek abilerime ve selefim dostum Erkan Genç başkanıma teşekkürü bir borç bilirim. Sokak sokak hane hane ve meydanlarda çalışma yapan dik durmak gerektiğinde asla taviz vermeyen tüm genç kardeşlerimden ve yaşları 30’u geçtiği için yollarına ana kademede devam edecek olan yüreği genç abilerimden Allah razı olsun.”

Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için durmadan çalışacaklarını ifade eden Özgül, “Görevimizin bilincinde ve liderimizin göstermiş olduğu 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşmak için durmayacağız yıkılmayacağız yorulmayacağız çalışacağız. Ben bu vesile ile gençlik kollarında görev almış tüm arkadaşlarımıza büyüklerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Görev alacak tüm arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Kongremizde bizleri yalnız bırakmayan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.