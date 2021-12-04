Ak Parti Meclis Grup Başkanvekili Ünal, Kahraman Şehir için yeni bir müjde daha verdi
Bir Dizi Ziyaretler Ve Açılışlar İçin Memleketi Kahramanmaraş’a Gelen Ak Parti Myk Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kmtso Tarafından Düzenlenen Toplantıya Katılım Sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 04.12.2021, 15:34 04.12.2021, 17:02
Ak Parti Myk Üyesi Tbmm Grup Başkanvekili Mahir Ünal Burada Aksu Haber’e Özel Yaptığı Açıklamada Kahramanmaraş’ın İhracatta İstihdamda Ve Üretimde Ciddi Bir Sıçrama Yaptığını Söyledi.
Ünal Konuşmasının Devamında Ekonomik Bağımsızlık Savaşının Kurtuluşunun Üretim İhracat Ve Yatırım Dedi.
Ünal Kahramanmaraş’taki Birlik Ve Beraberliğe Dikkat Çekerek Bunun Karşılığında Şehrin Kazanımlarına Vurgu Yaptı.
Ünal Konuşmasının Devamında Da Kahraman Şehir İçin Yeni Bir Müjde Daha Verdi.
AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Son Olarak Sevmek, Sevdiğiniz Şeyin En Güzeline Layık Olmak İçin Çaba Sarf Etmektir İfadelerine Yer Verdi.
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