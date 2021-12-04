Ak Parti Meclis Grup Başkanvekili Ünal, muhtarlarla bir araya geldi

Ramada Otel toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Milletvekilleri Habibe Öçal Ve Mehmet Cihat Sezal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İlçe Başkanları, Ak Kadrolar Ve Mahalle Muhtarları yoğun katılım sağladı.

Toplantıda muhtarlara hitap Eden Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel İse kentte çok güzel gelişmelerin olduğunu ve daha büyük yatırımlarında geleceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Hayrettin Güngör sürdürülebilir kaynaklar oluşturulduğuna dikkat çekti.

Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise birlikte çok büyük zorlukların aşıldığını vurgulayarak kent genelinde yapılacak olan halı sahaların müjdesini verdi.