AK Parti MYK Üyesi, Grup Başkanvekili Ünal, bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren STK’ları ziyaret ederek bayramlaşan Ünal ilk olarak Saçaklızade Vakfını ziyaret etti.

Burada öğrencilerle ve vakıf yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Ünal, devamında Yeni Dünya Vakfını ziyaret ederek vakfın faaliyetleriyle ilgili bilgiler aldı.

Ünal daha sonra Kamimder İmam Hatip Mezunları Derneği’ne gelerek STK yetkilileri ile bayramlaştı, hasbihal etti.

Son olarak İlim Hizmet Ve Yardımlaşma Vakfını ziyaret eden Ünal, beraberindeki heyet ile vakıf yönetiminin bayramını kutladı.

Programın devamında Kahramanmaraş Kalesi’nde gerçekleştirilen il yürütme kurulu toplantısına katılan Ünal burada AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatlarıyla bayramlaştı.

Burada açıklamalarda bulunan Ak Parti Myk Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Biz Cumhur İttifakını bir seçim ittifakı olarak görmüyoruz” Dedi.