AK Parti MYK Üyesi, Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal’dan ziyaret!

Ziyaretler esnasında şehit Nazmi Yılmaz’ın evinde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç şehit’in anısına kuranı kerim okudu.

Şehidin ailesine, şehitlerinin manevi hatırasını yaşatmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Vatan Size Minnettar” projesi kapsamında şahsa özel bastırılan pullar takdim edilirken başkan Ünal aileyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Heyet daha sonra Göksunlu şehit Ali Özdemir’in ailesini de ziyaret etti.

Ziyarette şehit’in anısına Kuranıkerim okunup dua edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Vatan Size Minnettar” projesi kapsamında şahsa özel bastırılan pullar Şehit Ali Özdemir’in ailesine teslim edildi.

Başkan Ünal ve beraberinde ki heyet daha sonra Göksun’da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesince yapımı sürdürülen yatırımları inceledi.

Yatırımların hızlı bir şekilde devam ettirildiğine değinen Ünal, pandemi sürecinde birçok ülkede daralma yaşanırken, Türkiye’de yatırımların devam ettiğine vurgu yaptı.