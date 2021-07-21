Ak Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Aksu TV canlı yayınına katıldı
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Ev Sahipliğiyle, Geleneksel Bayramlaşma Töreni yoğun katılımla Gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2021, 15:07 21.07.2021, 17:05
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Ev Sahipliğiyle, Geleneksel Bayramlaşma Töreni yoğun katılımla Gerçekleştirildi.
Burada Aksu TV canlı yayınına konuşan Ak Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraşlı hemşerilerinin kurban bayramını tebrik etti.
Ünal daha sonra, Türkiye’nin aşı çalışmalarında geldiği noktayı açıkladı.
Muhalefetin erken seçim çağrılarını da değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, ''Erken seçim söz konusu değil” diyerek seçimlerin zamanında yani Haziran 2023'te yapılacağını söyledi.
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