AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, esnaf odaları buluşmasına katıldı!
Ak Parti İl Başkanlığı ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Koordinesinden düzenlenen kahvaltı programına katılan AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal bir konuşma gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 06.02.2022, 15:04
Grup Başkanvekili Ünal konuşmasında bir ülkeyi ayakta tutan en temel şeyin ahlak olduğunu söyledi.
Grup Başkanvekili Ünal konuşmasının devamında birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Grup Başkanvekili Ünal son olarak iktidar arayışında olanlara Kahramanmaraş’tan Abdal Halil ağanın selamını söylemek gerekir dedi.
Namaz Vakti 06 Şubat 2022
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