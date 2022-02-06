AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, esnaf odaları buluşmasına katıldı!

Grup Başkanvekili Ünal konuşmasında bir ülkeyi ayakta tutan en temel şeyin ahlak olduğunu söyledi.

Grup Başkanvekili Ünal konuşmasının devamında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Grup Başkanvekili Ünal son olarak iktidar arayışında olanlara Kahramanmaraş’tan Abdal Halil ağanın selamını söylemek gerekir dedi.