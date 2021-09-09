AK Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Milli İrade Meydanı’nda!
AK Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraşlılarla buluşacağı Milli İrade Meydanı’nda incelemelerde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 09.09.2021, 23:38 09.09.2021, 23:48
AK Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraşlılarla buluşacağı Milli İrade Meydanı’nda incelemelerde bulundu.
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