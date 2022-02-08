AK Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Ünal, gençlerle bir araya geldi

Ünal’a bir gencin “Sayın cumhurbaşkanımızla tanışmanızı anlatır mısınız” sorusu üzerine Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilk tanışmasını şu sözlerle anlattı.



Ak Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 2002 Yılında Erol Olçok’la Arasında Geçen Siyaset Okulu Hazırlıkları başta olmak üzere birçok projede yer alırken. Ünal, o yıllarda yaşanan olayları gençlere bir bir anlattı.