AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş’ta!
Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.
KAHRAMANMARAŞ 28.06.2022, 17:12 28.06.2022, 19:05
TBMM Grup Başkanvekili Ünal VE Beraberindekiler Ziyaretleri Kapsamında 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İstişare Ve Değerlendirme Toplantısına Katılım Sağladı.
Toplantının Açılış Konuşmasını Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Yaptı.
Burada Öğretmen Ve İdarecilerle Bir Araya Gelen Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Eğitim Ve Öğretimin Önemini Anlattı.
Toplantı Sonunda Aksu Haber’e Özel Bir Açıklama Yapan Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Eğitimin Her Yönüyle Değerlendirildiğini Söyleyerek Kahramanmaraş’ın Eğitim Alanında Çok Önemli Bir Seviyeye Geldiğini İfade Etti.
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