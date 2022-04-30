AK Parti MYK üyesi TBMM Grup Başkanvekili Ünal Kahramanmaraş’ta!

Hava Alanında Kent Protokolü Tarafından Karşılanan Kirişci Ve Ünal Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u Makamında Ziyaret Etti.

Ziyaretler Kapsamında Ak Parti İl Başkanlığını Da Ziyaret Eden ÜNAL Burada Partililerle Bir Araya Geldi.

Yapılan Toplantıda Söz Alan Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal Ak Partinin Bir Millet Hareketi Olduğunu Söyleyerek Bu Ülkeyi Yirmi Yıldır Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Hazırladıklarını Dile Getirdi.

TBMM Grup Başkan Vekili Ünal Türkiye’nin Pandemi Kaynaklı Dünyanın da İçerisinde Bulunduğu Her Türlü Sorunu Aşabilecek Kabiliyette Olduğuna Dikkat Çekti.