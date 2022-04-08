AK Parti MYK Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yeni araçların teslim törenine katıldı!
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen AK Parti MYK Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 56 milyon TL'lik ulaşım yatırımıyla filosuna eklediği yeni araçların teslim törenine katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 08.04.2022, 15:55
Programa Ak Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın yanı sıra, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör İlçe Belediye Başkanları, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Muhtarlar, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal burada İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam yaparken Kahramanmaraş Belediyesi’nin yapmadığına dikkat çekti.
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal konuşmasının devamında Ak Parti’yi iktidara getiren yerel yönetimlerdeki başarısının olduğunu söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal son olarak bu millet gönül bağı kurmadığını sandıktan çıkarmaz ifadelerine yer verdi.
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