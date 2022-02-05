Ak Parti MYK Üyesi ve AK PARTİ Grup Başkanvekili Mahir Ünal ziyaretlerde bulundu!

Bu anlamda Ünal, Kahramanmaraş’ın ekonomisine katkıda bulunan Balsuyu Mencuat yönetimini ziyaret ederek işçilerle birlikte öğle yemeği yedi.

Ünal burada işçilerle sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

Balsuyu Mencuat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, ziyaretlerinden dolayı Mahir Ünal’a teşekkür etti.

Burada işçilere seslenen Ak Parti MYK Üyesi Ve AK PARTİ Grup Başkanvekili Mahir Ünal, pandemiye rağmen üretimimizle ülkemizi büyüttük, Devletimizde bu süreçte hem işverenimizin hemde işçimizin yanında oldu” dedi.