Ak Parti MYK Üyesi ve AK PARTİ Grup Başkanvekili Mahir Ünal ziyaretlerde bulundu!
Onikişubat etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş’a gelen Ak Parti MYK Üyesi Ve AK PARTİ Grup Başkanvekili Mahir Ünal şehirde çeşitli programlara katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 05.02.2022, 17:30 05.02.2022, 20:34
Bu anlamda Ünal, Kahramanmaraş’ın ekonomisine katkıda bulunan Balsuyu Mencuat yönetimini ziyaret ederek işçilerle birlikte öğle yemeği yedi.
Ünal burada işçilerle sohbet ederek onların taleplerini dinledi.
Balsuyu Mencuat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, ziyaretlerinden dolayı Mahir Ünal’a teşekkür etti.
Burada işçilere seslenen Ak Parti MYK Üyesi Ve AK PARTİ Grup Başkanvekili Mahir Ünal, pandemiye rağmen üretimimizle ülkemizi büyüttük, Devletimizde bu süreçte hem işverenimizin hemde işçimizin yanında oldu” dedi.
Namaz Vakti 06 Şubat 2022
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