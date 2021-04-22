AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hak sahipleri için yapılan konutlar hakkında yetkililerden bilgi aldı

İlk etapta Saçaklızade mahallesinde yapılan 3 blok 95 dairede incelemeler yaparak bilgiler alan AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 95 dairenin en kısa zamanda hak sahiplerine teslim edileceğini söyleyerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.