AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hak sahipleri için yapılan konutlar hakkında yetkililerden bilgi aldı
AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindekiler Tekke Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahipleri için yapılan konutları yerinde inceledi.
KAHRAMANMARAŞ 22.04.2021, 17:51 22.04.2021, 18:21
İlk etapta Saçaklızade mahallesinde yapılan 3 blok 95 dairede incelemeler yaparak bilgiler alan AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 95 dairenin en kısa zamanda hak sahiplerine teslim edileceğini söyleyerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
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