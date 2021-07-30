Ak Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta!
Ak Parti MYK Üyesi, Grup Başkanvekili Mahir Ünal, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Kahramanmaraş’a gerçekleştireceği ziyaret öncesi kente geldiler.
KAHRAMANMARAŞ 30.07.2021, 13:08 30.07.2021, 13:43
Ak Parti MYK Üyesi, Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve beraberindeki heyeti havaalanında Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İlçe Belediye Başkanları, Ak Parti İl ve İlçe Başkanları ve teşkilat mensupları karşıladı. Heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Kahramanmaraş’a gerçekleştireceği ziyaret öncesi denetleme ve incelemelerde bulunacak.
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