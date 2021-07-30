Ak Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta!

Ak Parti MYK Üyesi, Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve beraberindeki heyeti havaalanında Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İlçe Belediye Başkanları, Ak Parti İl ve İlçe Başkanları ve teşkilat mensupları karşıladı. Heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Kahramanmaraş’a gerçekleştireceği ziyaret öncesi denetleme ve incelemelerde bulunacak.