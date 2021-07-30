AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Temmuz Cumartesi günü Kahramanmaraş'a geliyor.

KAHRAMANMARAŞ 30.07.2021, 13:08 30.07.2021, 17:14
Ak Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta!
Ak Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta!

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katılarak Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettikten sonra Müftülük Meydanı’ndan toplu açılış törenine katılması planlanıyor. Ziyaret öncesi memleketi Kahramanmaraş’a gelen Ak Parti MYK üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, beraberinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programına yönelik Aksu Haber’e özel açıklama yaptı.

#AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
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