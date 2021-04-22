AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal şehit ailelerini ziyaret etti!

Ünal daha sonra AK Parti İl Başkanlığında İl Yürütme Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kent genelinde gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı.

AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise AK Parti teşkilatlarının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.