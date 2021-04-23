AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a Pazarcık ilçe teşkilatı ile bir araya geldi!
Bir dizi ziyaretler için memleketi Kahramanmaraş’a gelen AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Pazarcık İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2021, 15:01 23.04.2021, 17:51
Burada bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Harun Eskigün ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal biz milletin derdiyle dertlenmiş insanlarız ifadelerine yer verdi.
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