AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Ünal, açılış törenine katıldı

Çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, serbest zamanlarını uzman antrenörler nezaretinde en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla açılan spor okullarının açılışına AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’da katıldı.



Programın açılış konuşmasını Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz yaptı.



AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 yıldan beri bu ülkenin gençlerini dünyadaki gençlerle rekabet edebilsinler, kendilerini geliştirebilsinler diye büyük bir mücadele ettiğini ifade etti.



Ünal, “zihnide, kalbide, ruhu da, sporu da bu tarihe, kültüre, coğrafyaya, medeniyete ait sporcular yetiştirmek için mücadele veriyoruz” dedi.



