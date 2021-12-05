AK Parti MYK üyesi ve TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Kahramanmaraş’a gelen AK Parti MYK üyesi ve TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, yoğun programlarının ardından son olarak kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.
AK Parti MYK üyesi ve TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş’ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kervanhan’da gerçekleşen ‘Yerel Medya Buluşması’ programına ünal’ın yanı sıra ak parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ile gazeteciler katıldı.
Programda konuşan ünal yerel basının önemine vurgu yapaparak desteğe herzaman hazır olduklarını söyledi.
Programın ardından Aksu habere özel açıklamalarda bulunan ünal, muhalefetin ziyaretlerde katılımın az olduğuna yönelik provokasyonlarına tepki göstererek, kendini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
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