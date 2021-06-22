AK Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal tek tek sıraladı
AK Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’a yapılan yatırımları, hiç yokmuş gibi veya yapılmamış gibi göstermeye çalışanlara, ilk defa Aksu Haber’e yaptığı Özel Röportajda cevap verdi.
KAHRAMANMARAŞ 22.06.2021, 14:33 22.06.2021, 18:16
Konuşmasının devamında Grup Başkanvekili Ünal, “Biz onların yalanlarına itibarsızlaştırmalarına asla kulak vermeden karıncalar gibi çalışamaya devam edeceğiz” dedi.
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