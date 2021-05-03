AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, 17 günlük tam kapanma kararını değerlendirdi!
Türkiye, artan koronavirüs vakaları sonrasında tam kapanma sürecine girdi.
KAHRAMANMARAŞ 03.05.2021, 13:03 03.05.2021, 18:45
Kabine toplantısının ardından açıklanan kararla, Türkiye genelinde 17 Mayıs gününe kadar 'tam kapanma' kuralları geçerli olacak.
Konuyla ilgi Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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